HP schrapt komende jaren rond een op de zes banen binnen het bedrijf. Het gaat in totaal om tussen zevenduizend en negenduizend banen, zo laat de fabrikant weten. De reorganisatie moet in 2022 zijn afgerond.

De reorganisatie is nodig om 'een digitaler bedrijf' te worden, claimt HP. De teruggang in aantal banen komt door mensen die met pensioen gaan en die weg moeten, zegt het bedrijf. De reorganisatie kost komende jaren in totaal een miljard dollar, maar moet vanaf over een paar jaar een miljard dollar opleveren.

De herstructurering is de eerste grote actie onder leiding van de aankomende ceo. De huidige directeur, Dion Weisler, vertrekt komende maand. Zijn opvolger is Enrique Lores, die tot nu toe de printerdivisie van het bedrijf leidde. Weisler was de eerste ceo van HP Inc na de splitsing van HP in 2015, waarna naast HP Inc het bedrijf HPE ontstond voor de enterprise-markt. De directeur daarvan, Meg Whitman, vertrok al snel na de splitsing.