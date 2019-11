Xerox doet overnamebod op HP

Xerox heeft een overnamebod gedaan op HP. Dat heeft computerfabrikant HP bevestigd nadat daar woensdag geruchten over verschenen. Er zijn gesprekken gaande tussen de bedrijven, maar nog geen beslissingen bekendgemaakt.

In een statement meldt HP dat het bedrijf in de afgelopen tijd gesprekken heeft gevoerd met Xerox over het eventueel combineren van de twee bedrijven. Een van de mogelijkheden zou een overname zijn. Afgelopen woensdag heeft Xerox een bod gedaan, bevestigt HP. Het is niet duidelijk hoe hoog dat bod is, maar volgens de eerdere geruchten die Wall Street Journal naar buiten bracht, zou Xerox meer dan 27 miljard dollar bieden.

Het overnamebod van Xerox op HP is opvallend, omdat Xerox met 8 miljard dollar een veel lagere marktwaarde heeft dan HP. De waarde van HP is zo'n 27 miljard dollar. Xerox zou de overname willen financieren met financiële steun van een grote bank.

HP splitste in 2014 op in twee bedrijven, HP Inc. en Hewlett Packard Enterprise. Xerox heeft het bod uitgebracht op eerstgenoemde, de divisie die printers en computers maakt. Of HP ingaat op het overnamebod is nog niet bekend, maar zegt dat het bedrijf de weg zal volgen die in het belang is van zijn aandeelhouders. HP maakt op 26 november zijn kwartaalcijfers bekend, mogelijk komen er dan meer details.

Xerox had vorig jaar plannen om te fuseren met Fujifilm, maar die gingen niet door omdat aandeelhouders vonden dat Xerox werd ondergewaardeerd bij die deal.