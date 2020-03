Xerox dient vijandig overnamebod op HP in

Xerox probeert HP in handen te krijgen via een vijandige overname. Het bedrijf biedt aandeelhouders 24 dollar per aandeel. Het aanbod loopt op 21 april af. Eind vorig jaar wees HP een overnamebod van 33,5 miljard dollar van Xerox af.

Xerox probeert nu alle uitstaande aandelen in handen te krijgen om zo toch HP in te kunnen lijven. De printerfabrikant biedt 24 dollar per aandeel. Het bod bestaat uit 18,40 dollar cash en 0,149 Xerox-aandelen voor ieder HP-aandeel. Op het moment van schrijven is het HP-aandeel zo'n 21 dollar waard op de beurs. Volgens Xerox ontvangen aandeelhouders op deze manier 27 miljard dollar in cash en kan het bedrijf na de overname investeren in groei en rendement voor de aandeelhouders.

Eind vorig jaar werd bekend dat Xerox computerfabrikant HP Inc. wil overnemen. Het bedrijf deed en bod, maar dat werd afgewezen door HP. Uit die afwijzing bleek dat Xerox 33,5 miljard dollar geboden had, 22 dollar per aandeel. HP vond dat bod te laag en niet in het belang van zijn aandeelhouders.