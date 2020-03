Xerox staakt pogingen om HP over te nemen door zorgen over coronavirus

Xerox laat in een korte verklaring weten dat het voorlopig geen prioriteit geeft aan het voorstel om HP in te lijven. Het bedrijf wijst daarbij naar het grotere belang van de gezondheid en veiligheid van zijn medewerkers, in het licht van de zorgen over het coronavirus.

In de verklaring laat Xerox in het midden of dit uitstel ook afstel betekent; daarmee lijkt het bedrijf de deur op een kier te houden om in een later stadium alsnog de overnamepoging voort te zetten. Het bedrijf zegt dat het nu 'prudent is om additionele presentaties, media-interviews en ontmoetingen met HP-aandeelhouders uit te stellen om de stakeholders van Xeros te kunnen beschermen tegen de pandemie'. Xerox zegt dat deze beslissing niet voorkomt uit de waardedaling die het bedrijf recent heeft doorgemaakt op de financiële markten, of de tijdelijke opschorting van de handel in aandelen van HP.

Het bestuur van HP heeft ruim een week geleden nog een overnamebod van Xerox afgewezen, al is de uiteindelijk beslissing vooral in handen van de meerderheid van de aandeelhouders van HP. Dit bod werd als een vijandig overnamebod gezien; het ging om een bod van 24 dollar per aandeel, om zodoende alle openstaande aandelen van HP in handen te krijgen. Xerox probeert HP sinds november in te lijven. Het eerste overnamebod, waarmee een bedrag van 33,5 miljard dollar was gemoeid, werd ook al door de raad van bestuur van HP afgewezen.