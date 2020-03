Kodi 19 komt ook beschikbaar voor tvOS-platform van Apple TV-mediaspelers

Kodi-versie 19 gaat ook ondersteuning bieden voor tvOS, het besturingssysteem van de Apple TV-mediaspelers. Zowel de Apple TV uit 2015 als de Apple TV 4K worden ondersteund, al vergt het gebruik van Kodi 19 wel een jailbreak of het sideloaden van de mediacentersoftware.

Het team achter Kodi schrijft dat onder meer de Top Shelf-functionaliteit binnen tvOS wordt ondersteund, waarmee gebruikers een fullscreen-afbeelding of -video te zien krijgen zodra ze over het icoontje van een app zweven. Ook de Siri-afstandsbediening wordt ondersteund in Kodi 19.

De toevoeging van de ondersteuning van tvOS betekent dat de 32-bit-versie van iOS niet langer ondersteund zal worden vanaf Kodi 19. Deze gebruikers kunnen nog wel gewoon gebruikmaken van Kodi 18. De oudste iOS-apparaten die vanaf Kodi 19 nog ondersteund worden, zijn de iPhone 5s, iPad Air, iPad Mini 2 en de iPod touch van de zesde generatie.

Volgens het team achter de opensource mediaspelersoftware was het laten vallen van deze iOS-ondersteuning geen eenvoudige keuze, maar is er toch voor gekozen om zaken 'houdbaar' te kunnen houden. Het team wijst erop dat het over een beperkte groep vrijwilligers beschikt en dat er daarom de balans moet worden bewaakt tussen het handhaafbaar houden van het werk en de tijd die het kost om nieuwe functies toe te voegen.