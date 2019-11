UWP-versie Kodi wordt mogelijk stopgezet wegens tekort aan ontwikkelaars

De bestaanszekerheid van de UWP-versie van Kodi is in het geding. De versie, die op Windows 10 en de Xbox One kan draaien, vergt specialistische ontwikkelvaardigheden die het Kodi-ontwikkelteam momenteel niet in huis heeft.

In een blogpost stelt het vrijwillige Kodi-ontwikkelteam dat het sinds de overstap naar Python3, die inging met versie 19, 'een gebrek aan ervaring en misschien zelfs ook interesse' in deze tak van Windows-ontwikkeling heeft blootgelegd. Omdat het Kodi-team de timing van de releases van zijn verschillende versies niet uit elkaar wil laten lopen, moet de UWP-versie van Kodi tijdig uitkomen, of helemaal niet.

Het Kodi-team zoekt ontwikkelaars die applicaties in C++ kunnen maken voor UWP en voor de klassieke desktopvariant van Windows. Specifiek vergen ze kennis van CMake en de UWP-api, maar de blogpost heeft ook een uitgebreidere bijlage met technische details. Gezien het gebrek aan deze kennis binnen het team, moet een kandidaat 'zelfstandig zijn en genoeg ervaring hebben', omdat de rest van het team slechts ondersteuning kan bieden en geen echte begeleiding.

Kodi is mediacentersoftware die een '10-foot ui' heeft, een interface die zo groot is, dat hij goed te zien is op de gebruikelijke afstand tussen een tv en een bankstel. Kodi begon op de originele Xbox in 2002, onder de naam Xbox Media Center, of XBMC. Aangezien de software in de loop der jaren werd uitgebreid naar Windows, macOS, Android, iOS, Linux en meer, werd hij in 2014 omgedoopt tot Kodi. Plex is een fork van XBMC, stammend uit 2008.