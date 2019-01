'Sony blokkeert Kodi-app op recente tv's met Android TV'

Meerdere gebruikers maken melding van problemen met Kodi op recente Sony-tv's die op Android TV draaien. Het team achter de opensource-mediaspelersoftware beschuldigt Sony ervan dat het actief gebruikers verhindert om Kodi op hun tv's te installeren.

Het team achter Kodi kan in hun Twitter-bericht enig sarcasme niet onderdrukken en 'complimenteert' Sony met het 'actief verhinderen' van het installeren van Kodi op de nieuwere Sony-tv's. Het Kodi-team raadt gebruikers aan om 'iets anders te kopen dat wel werkt'. TorrentFreak heeft Sony om een reactie gevraagd. Een woordvoerder van Sony laat weten dat Kodi slechts een van duizenden beschikbaar apps is, en dat de fabrikant niet in staat is deze apps te blokkeren en dat ook niet doet.

Op het officiŽle forum van Kodi meldt een gebruiker dat zijn nieuwe oled-tv, een Sony AF9, het niet toelaat om het programma te installeren. Tijdens de installatie van Kodi op de tv volgt een foutmelding. De gebruiker zegt dat Kodi wel in de lijst met apps te zien is na het herstarten van de televisie, maar dat de app desondanks niet kan worden opgestart.

Een andere gebruiker meldt dat het probleem kan liggen aan de package-id van Kodi. Hij meldt dat 64- en 32bits-versie van Kodi niet kunnen worden geÔnstalleerd. Maar als de 32bits-versie wordt samengesteld met niet de Android Package-naam 'org.xbmc.kodi' maar met 'com.amazon.aiv.eu' als apk, dat Kodi dan wel gewoon naar behoren werkt. Verschillende gebruikers melden dat de resolutie bij deze 'oplossing' niet hoger dan 1080p gaat, maar dat het programma verder wel goed werkt.

In oktober schreef TorrentFreak nog dat Sony bezig was om Kodi actief te promoten als streamingdienst, waarbij de app bovenaan de lijst van Android TV-apps werd geplaatst. Inmiddels heeft Sony de Kodi-app verwijderd uit de lijst van aanbevolen apps, waarbij nu Plex en VLC bovenaan de lijst staan.