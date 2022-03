TheTVDB gaat in sommige gevallen geld vragen voor gebruik

De populaire filmdatadienst TheTVDB gaat geld vragen voor het gebruik. De dienst verzamelt metadata over films en series en was altijd als gratis add-on te gebruiken, maar gaat geld kosten als ontwikkelaars de kosten voor api-gebruik doorrekenen aan gebruikers.

TheTVDB heeft enkele veranderingen doorgevoerd in een nieuwe api-versie, schrijft het in een mail aan gebruikers. Daaruit blijkt dat er in sommige gevallen kosten worden gerekend voor de software, die als add-on te gebruiken was voor diensten als Kodi of Plex. Tot dusver was het verdienmodel van TheTVDB dat bedrijven moesten betalen voor een api-sleutel. De licentiekosten waren altijd gebaseerd op hoe vaak de api werd aangeroepen en hoe groot het bedrijf was.

Met api-versie v4 kunnen bedrijven afspreken die kosten door te berekenen aan de eindgebruiker. "Verschillende bedrijven willen de api-toegang niet afkopen, en hebben ons gevraagd de kosten door te rekenen aan gebruikers", schrijft TheTVDB. "We hebben voor deze aanpak gekozen om de dienst toegankelijk te houden voor iedereen." Gebruikers moeten daarmee betalen voor projecten waarop zij geabonneerd zijn die gebruik maken van de TheTVDB-api.

Gebruikers moeten daarvoor een abonnement nemen van twaalf dollar per jaar. Daarmee krijgen ze in een keer toegang tot alle diensten die de api-kosten doorberekenen - ze hoeven dus niet voor ieder nieuw project opnieuw te betalen. Met een abonnement krijgen gebruikers ook geen advertenties meer te zien.

TheTVDB zegt in een verklaring dat het advertentiemodel nodig is om de dienst in de lucht te houden. Advertenties zouden maar tien procent van de inkomsten opleveren, en donaties van gebruikers leveren slechts enkele honderden dollars per maand op. Gebruikers zouden volgens TheTVDB miljarden api-calls per maand maken waarbij er soms meer dan een petabyte aan bandbreedte wordt gebruikt. Daarom zou de dienst maandelijks tienduizenden euro's betalen aan hostingkosten. TheTVDB zou andere maatregelen hebben genomen om de kosten te verlagen, bijvoorbeeld door compressie toe te passen op de afbeeldingen en de api content niet dynamisch maar statisch te laten renderen, maar dat zou niet genoeg zijn.