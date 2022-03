Originele Monster Hunter Stories wordt niet geport naar Nintendo Switch

De 3DS-game Monster Hunter Stories wordt voorlopig niet geport naar de Nintendo Switch. Er komt volgend jaar een nieuwe game in de serie uit voor die console, maar de oudere variant wordt niet overgezet.

Dat zegt producent Ryozo Tsujimoto in een interview met Gamereactor. Hij reageert daarmee op geruchten rondom de nieuwe Monster Hunter Stories 2-game die onlangs werd aangekondigd voor de Switch. Fans vroegen zich af of er naast die nieuwe game ook een nieuwe port zou komen van de originele Monster Hunter Stories, die in 2016 uit kwam voor de Nintendo 3DS.

"Er zijn op dit moment geen plannen om de originele Monster Hunter Stories naar de Switch te brengen", zegt Tsujimoto. Spelers van de nieuwe game hoeven volgens hem niet bang te zijn dat ze het verhaal niet begrijpen. "Er is een nieuwe protagonist en een nieuwe verhaallijn", zegt de producent. "Hoewel het zich in dezelfde wereld afspeelt is de game zo ontworpen dat spelers er meteen in kunnen duiken." De game komt in maart 2021 uit.