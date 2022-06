Capcom bevestigt getroffen te zijn door ransomware en meldt uitgelekte gegevens

Gamemaker Capcom bevestigt getroffen te zijn door ransomware. Het bedrijf meldt dat bij de cyberaanval verschillende gegevens zijn uitgelekt, waaronder persoonsgegevens en plannen voor toekomstige games.

Capcom meldde eerder deze maand al dat het op 2 november is getroffen door een cyberaanval, maar deelde toen nog geen details. Inmiddels meldt de gamemaker dat er sprake was van een ransomware-aanval. Daarbij zijn onder andere persoonsgegevens uitgelekt. Het bedrijf spreekt in een statement over een ransomware-organisatie die zichzelf 'Ragnar Locker' noemt.

Het bedrijf heeft inmiddels bevestigd dat de gegevens van negen (ex-)medewerkers zijn uitgelekt met de ransomware-infectie. De vermoedelijke omvang is waarschijnlijk aanzienlijk groter. Capcom spreekt op zijn website over 350.000 potentieel uitgelekte gegevens. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens van klanten en aandeelhouders van het bedrijf, waaronder namen, e-mailadressen, telefoonnummers en geboortedata. Ook interne documenten zijn uitgelekt.

Capcom schrijft dat het aantal gecompromitteerde gegevens niet exact vastgesteld kan worden, doordat enkele logs verloren zijn gegaan door de ransomware-infectie. Het bedrijf stelt verder dat er geen financiële gegevens van klanten zijn buitgemaakt.

Naast de persoonsgegevens, zijn er ook meerdere details over komende Capcom-games verschenen, zo schrijft ook Eurogamer. Volgens interne documenten zou Resident Evil Village bijvoorbeeld in de planning staan voor 'eind april 2021'. Die game heeft officieel nog geen releasedatum; Capcom meldde eerder alleen dat de game volgend jaar zal verschijnen. Het is overigens niet duidelijk hoe recent deze informatie is, dus de kans bestaat dat Capcom de geplande release inmiddels heeft opgeschoven.

Resident Evil Village wordt ook aangeduid als een cross-platformgame. Er wordt bijvoorbeeld specifiek een PS4-versie genoemd, zo schrijft GamingBolt. Eerder maakte Capcom al bekend dat het 'overweegt' om de game uit te brengen voor current-genconsoles, maar dat werd nog niet officieel bevestigd.

De gamemaker zou ook werken aan een nieuwe titel voor de Nintendo Switch, genaamd Guillotine. Er zijn momenteel nog weinig details over deze game beschikbaar. Daarnaast zou Capcom onder andere werken aan een online multiplayershooter genaamd Shield, waarbij een eerste gratis versie in september 2021 zou uitkomen. Een volledige, betaalde variant moet in maart 2022 volgen, blijkt uit documenten die op Twitter zijn gepubliceerd.

Verder worden plannen voor een nieuwe Ace Attorney-collectie voor de PS4 en Nintendo Switch, Resident Evil 4 voor Oculus-VR-headsets en een pc-release van Monster Hunter Rise en Monster Hunter Stories 2 genoemd.

Mogelijk zijn nog niet alle buitgemaakte gegevens gepubliceerd door de criminelen achter de ransomware-infectie. De BBC schrijft dat op de website van Ragnar Locker staat geschreven dat Capcom 'niet de juiste keuze heeft gemaakt om data te beschermen tegen uitlekken'. Dit zou suggereren dat het Japanse bedrijf geen losgeld heeft betaald.