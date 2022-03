Trailer van Monster Hunter-film toont veel grote wapens en monsters

Er is een trailer van de komende Monster Hunter-film verschenen. Daarin zijn veel monsters, wapens en andere elementen uit de games te zien. Dit in tegenstelling tot een eerdere korte teaser. De film verschijnt op 4 december.

De nieuwe trailer bevat anderhalve minuut aan beeldmateriaal en vooral veel actie. Dat laatste gold ook voor de korte teaser die in oktober werd vrijgegeven, maar daarin ging luitenant Artemis met haar eenheid een monster te lijf met traditionele wapens. Die teaser kreeg kritiek van fans, omdat de stijl weinig leek op die van de games.

In de nieuwe trailer pakt Artemis het met haar team anders aan. Machinegeweren zijn ingeruild voor bogen, grote zwaarden en vuur. Daarmee lijken de nieuwe beelden veel meer op wat gamers gewend zijn van de Monster Hunter-franchise.

De nieuwe trailer is bedoeld voor de Chinese markt en door de Franse website Gamergen op YouTube gezet. De film verschijnt op 4 december en is geregisseerd door Paul W.S. Anderson, die ook de regie voor de Resident Evil- en Mortal Kombat-films heeft gedaan. Milla Jovovich speelt de hoofdrol. Het is onduidelijk of de film in bioscopen verschijnt of dat er door de coronasituatie wordt gekozen voor een afwijkende release, zoals een introductie op streamingdiensten.