Monster Hunter World: Iceborne-uitbreiding komt 9 januari naar pc

De Iceborne-uitbreiding van Monster Hunter World komt op 9 januari volgend jaar uit op de pc. De desktopversie van het spel ondersteunt 4K en een ongelimiteerde framerate, en ondersteuning voor ultrabrede monitoren.

Capcom gaf eerder al aan dat de Iceborn-expansie naast de console-versies ook naar de pc zou komen. Tot nu toe was er nog geen officiële releasedatum bekend. De ontwikkelaar heeft nu een nieuwe trailer van het spel uitgebracht. Het verhaal van de game is al bekend. Dat speelt zich af waar Monster Hunter World zelf stopte, in een ijzig gebied. In de pc-versie zitten dezelfde nieuwe quests zoals die met Velkhana, en dezelfde nieuwe hunts die ook in de consoleversie zaten.

Spelers hebben minimaal 8GB aan werkgeheugen nodig, en minstens een Core i5 4460, Core i3 9100, AMD FX-6300 of Ryzen 3 3200G. Ook moeten zij minstens een GeForece GTX 760 of Radeon R7260x of RX560 hebben. Spelers met hogere systeemspecificaties kunnen echter ook een 4K-resolutie spelen, en de game heeft een hoge resolutie-texture pack, een framerate zonder limiet, en ondersteuning voor 21:9-monitoren. Ook wordt DirextX 12 ondersteund en zitten er volgens Capcom verbeterde controls voor in.