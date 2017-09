Consoleversie Monster Hunter: World komt uit op 26 januari 2018

Capcom heeft bekendgemaakt dat Monster Hunter: World op 26 januari 2018 uitkomt voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Er komt ook een pc-versie, maar wanneer is nog niet bekend. De uitgever heeft ook een nieuwe trailer met gameplay getoond.

In een persbericht meldt Capcom dat de releasedatum van de pc-versie op een later moment bekendgemaakt wordt. In een lange trailer laat de uitgever de omgeving zien en wordt de basis vanwaaruit spelers opereren, gepresenteerd.

Capcom kondigde de game aan tijdens de E3 in juni. Het is de eerste Monster Hunter-game die in alle werelddelen tegelijkertijd verschijnt. Tot nu toe hanteerde het bedrijf verschillende momenten voor aparte werelddelen. Zo verschenen de games vaak pas later in westerse landen. De game biedt vier spelers de mogelijkheid om samen te spelen via 'drop-in multiplayer'. Zo kunnen spelers die de game solo spelen, de hulp inroepen van andere spelers als een bepaalde quest een te grote uitdaging blijkt.

In Monster Hunter: World is het de bedoeling dat spelers op monsters jagen en daarmee gaandeweg hun vaardigheden verbeteren. Aan de hand van verzamelde loot kunnen spelers wapens en andere uitrusting maken en van upgrades voorzien. Het gevechtssysteem legt de nadruk op de omgeving, die op verschillende manieren gebruikt kan worden om monsters te verslaan.