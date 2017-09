Australische onderzoekers zetten licht om in geluid op een chip

Australische onderzoekers van de Universiteit van Sydney zijn er voor het eerst in geslaagd om in een microchip lichtgolven om te zetten naar geluidsgolven. De snelheid van de gegevensoverdracht wordt hiermee vertraagd, wat de verwerking van data gemakkelijker maakt.

De onderzoekers hebben in een integrated optical circuit, oftewel een fotonische chip waarin licht wordt gebruikt voor de verwerking van data, de fotonen in een buffer omgezet in geluidsgolven. De snelheid van deze geluidsgolven wordt in vergelijking met de snelheid van de fotonen enorm verlaagd, volgens de onderzoekers met een order of magnitude van vijf, waarna het geluid weer wordt omgezet in fotonen.

In het ontwerp van de onderzoekers gaat het licht door een speciale draad van zacht glas, waarbij de golflengtes gelijk blijven, maar de snelheid aanzienlijk omlaag gaat. Het transport van de lichtgolf door de glasvezelkabel, zorgt voor een trilling. Deze geluidsgolf gaat dan met de geluidssnelheid door de draad, waarna het weer gelezen kan worden aan het uiteinde.

De onderzoekers hebben door het licht om te vormen in geluidsgolven, een soort akoestische buffer gemaakt, waarbij het door de teruggebrachte snelheid veel eenvoudiger is om de data te controleren. Volgens de wetenschappers is er, in tegenstelling tot eerdere pogingen, bij hun ontwerp geen sprake van een beperkte bandbreedte; de informatie kan gelijktijdig worden opgeslagen en opgevraagd op verschillende golflengtes. Daarmee zou de efficiëntie van een microchip op basis van deze technologie aanzienlijk toenemen.

Deze vertraging is noodzakelijk, omdat data via licht te snel gaat om goed te worden verwerkt en opgeslagen. Fotonische chips worden gebruikt bij glasvezelverbindingen voor het internet en in datacenters. Dat heeft als voordeel dat er geen gevoeligheid voor elektromagnetische interferentie optreedt. Het gebruik van licht genereert minder hitte en er is minder energie voor nodig. Licht is door de snelheid ook buitengewoon geschikt voor het versturen van data. Daarom wordt het gebruikt in bijvoorbeeld onderzeese internetkabels, maar zodra het moet worden verwerkt in computers en systemen, is de snelheid een probleem: het valt niet mee om licht af te remmen.

Volgens de onderzoekers is het vertragen van de snelheid van de informatiedragende fotonen essentieel, voordat deze technologie commercieel interessant wordt. Een van de onderzoekers noemt het onderzoek een belangrijke stap in het veld van verwerken van optische informatie.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications, onder de titel A chip-integrated coherent photonic-phononic memory.