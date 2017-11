UT-onderzoeker integreert siliciumled op chip voor fotonica

Een promovendus van de Universiteit Twente heeft een manier gevonden om een siliciumled te combineren met cmos-technologie. Daarmee is een lichtverbinding te creŽren op chips, iets wat traditioneel problemen oplevert.

De methode die Satadal Dutta beschrijft in zijn promotieonderzoek vergt geen bijzondere materialen of fabricagetechnieken, wat de kans vergroot dat het onderzoek in de praktijk voor fotonica in te zetten is. Fotonica heeft de potentie om snellere en zuinigere chips op te leveren, maar een obstakel is dat elektronica en licht lastig te combineren zijn. Optische circuits zijn vaak gebaseerd op materialen als indiumfosfide en galliumarsenide, beschrijft de Universiteit Twente, maar zijn hierdoor moeilijk te combineren met cmos-techniek.

Dutta omzeilt dit door een siliciumled te gebruiken en gebruik te maken van doorslagspanning om het lawine-effect teweeg te brengen. Hierdoor gaat de led zichtbaar licht uitzenden, waar siliciumleds normaliter alleen infrarood uitstralen. Het licht is naar een silicium fotodiode te leiden die het zo kan detecteren. Daarmee zijn de lichtbron, de detector en het lichtgeleidende kanaal op dezelfde technologie te maken als de elektronica.

De combinatie meet enkele tientallen micrometers en is weliswaar minder zuinig dan volledig optische verbindingen, maar dat weegt volgens de universiteit op tegen het kunnen combineren van de technieken en het kunnen maken van circuits die deels optisch, deels elektronisch werken.

Dutta beschrijft zijn methode in zijn proefschrift ‘Avalanche-mode silicon LEDs for monolithic optical coupling in CMOS technology’. Onder andere NXP ondersteunde hem bij het onderzoek.

Boven- en zijaanzicht van de led, de lichtdetector (PD) en het lichtgeleidende kanaal