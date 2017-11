B&O introduceert draadloze Beoplay M3-speaker voor 299 euro

Bang & Olufsen heeft de Beoplay M3-speaker aangekondigd. Het is een compacte draadloze multiroom-speaker, die onder andere in combinatie met Google Chromecast, Apple AirPlay en additionele B&O-speakers functioneert.

De drivers van de Beoplay M3 zijn een 3,75"-woofer en een ¾"-tweeter en beide worden aangedreven door een 40W-versterker. De speaker ondersteunt wifi-ac en bluetooth 4.2 en kan audio streamen in combinatie met Chromecast, Apple AirPlay en bluetooth-audiostreaming. In 2018 volgt ondersteuning voor AirPlay 2, belooft het bedrijf. De speaker heeft een analoge 3,5mm-connector en micro-usb-poort.

Multiroom-functionaliteit is er in combinatie met de Beoplay A6, A9 en M5 van B&O of andere speakers die werken via Beolink Multiroom of Chromecast. De afmetingen van het product zijn 11,2x15,1x14cm en het gewicht is 1,46 kilogram. De speaker komt in het grijs en in het zwart beschikbaar. De adviesprijs is 299 euro.

B&O gaat met de speaker de concurrentie aan met onder andere Sonos en Denon. Er zijn daarnaast steeds meer fabrikanten die draadloze speakers met ondersteuning voor digitale assistenten uitbrengen.