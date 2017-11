Project Loon voorziet 100.000 Puerto Ricanen van lte-verbinding

Project Loon heeft internetconnectiviteit naar meer dan 100.000 Puerto Ricanen gebracht sinds het team van Project X de verbinding in werking heeft gesteld. Dat gebeurde eind oktober. Meer details over de resultaten maakt Alphabet nog niet bekend.

Het X-team meldt de mijlpaal op Twitter, maar geeft verder geen details over daadwerkelijk gebruik, snelheden, dataverkeer, enzovoorts. Vanaf 20 oktober werd de verbinding in werking gesteld; aldus konden in zo'n twintig dagen 100.000 inwoners van het getroffen gebied van een, in de woorden van Alphabet, basic internetverbinding voorzien worden.

Begin oktober kondigde Alphabet aan Project Loon in te zetten om het door een orkaan getroffen Puerto Rico van internet te voorzien. In totaal mochten dertig ballonnen ingezet worden in het luchtruim boven Puerto Rico. Alphabet werkt met Project Loon samen met de providers AT&T en T-Mobile.

In theorie kan een enkele ballon een gebied van vijfduizend vierkante kilometer beslaan met lte-dekking. Het project zet machinelearningalgoritmes in om de ballonnen binnen het juiste gebied te manoeuvreren. Dit gebeurt door ze van hoogte te laten veranderen zodat ze in gunstige windstromen komen. Volgens de FCC zijn 1182 telecomcellen nog altijd buiten werking; 2693 cellen werken wel, waarmee 43,9 procent van de cellen nog niet functioneel is.

Het is niet het enige project dat probeert lte-connectiviteit te bieden op het eiland. AT&T test zijn Flying COW-helikopter in Puerto Rico, waarbij COW staat voor Cell on Wings. De drone met lte-zendmast vliegt op een hoogte van zestig meter en kan een gebied van 104km² van mobiel internet voorzien.