Musk: Tesla-accu's kunnen elektriciteitsnetwerk Puerto Rico herstellen

Volgens Tesla-oprichter Elon Musk kunnen zijn accu's en zonnepanelen een bijdrage leveren aan het herstellen van het elektriciteitsnetwerk op het door orkaan Maria getroffen Puerto Rico. Musk stelt eerder eilanden op deze manier volledig van stroom te hebben voorzien, en meent dat in Puerto Rico hetzelfde gedaan kan worden

De ondernemer zei dat in reactie op een vraag op Twitter. Volgens Musk zou Puerto Rico van elektriciteit voorzien kunnen worden door voldoende zonnepanelen te installeren en de energie op te slaan in de accu's van Tesla. Dat heeft het bedrijf eerder gedaan, en ondanks dat Puerto Rico een relatief groot eiland is, zou schaalvergroting geen probleem moeten zijn, aldus Musk. Hij wijst erop dat een dergelijke beslissing genomen zou moeten worden door het bestuur van het eiland.

Musk zorgde er met Tesla eerder voor dat kleine eilandjes volledig op zonne-energie kwamen te draaien. Zo is het eiland Ta'u voorzien van iets meer dan 5000 zonnepanelen en wordt de elektriciteit opgeslagen in de zogenaamde Powerpack-accu's. Puerto Rico kreeg eerder al van Tesla een aantal Powerwall-accu's, de consumentenversie van de Powerpack, om daarmee zonne-energie op te kunnen slaan, maar dit ging om een relatief kleinschalig initiatief.

Puerto Rico werd onlangs hard getroffen door orkaan Maria, die over het eiland raasde. Daardoor kwam bijna het gehele eiland zonder stroom te zitten en verkeert een groot gedeelte van de bevolking in een noodsituatie. De noodhulp komt maar moeilijk op gang, waardoor het elektriciteitsnetwerk nog steeds niet is hersteld. Naar verwachting gaat het nog maanden duren voordat de stroom volledig is hersteld.