Tesla boekt fors verlies wegens productieproblemen met Tesla Model 3

Tesla heeft in het derde kwartaal een verlies geboekt van omgerekend 531 miljoen euro. Deze rode cijfers worden grotendeels veroorzaakt door de productieproblemen met de Model 3. Tot nu toe zijn er in het derde kwartaal slechts 222 exemplaren van dit model geleverd.

Tesla wijt de vertraging bij de productie van de Model 3 onder meer aan het in hoge mate geautomatiseerde productieproces dat bij dit model wordt ingezet. Volgens de fabrikant zorgt dit aan het begin van de productie voor de nodige uitdagingen. Daarbij geeft Tesla aan dat het model zelf relatief eenvoudig te maken is en dat het in hoge mate geautomatiseerde productieproces uiteindelijk zal leiden tot hogere aantallen tegen lagere kosten. Tesla geeft aan dat er geen fundamentele problemen zijn die de productie verstoren en dat er vooruitgang is geboekt bij het oplossen van de kinderziektes bij de productie.

De fabrikant geeft niet veel details over de precieze aard van de problemen, maar zegt dat een deel van de vertraging komt door problemen bij de productie van de accu's. Het ontwerp van de accumodules en de ingebruikname van de geautomatiseerde productielijn bleken meer tijd in beslag te nemen dan vooraf werd gedacht. Ook moest een deel van de productie worden overgenomen van leveranciers, waarna het hele productieproces anders moest worden ingericht.

Het aantal van 222 geleverde Tesla Model 3-auto's steekt schril af tegen de 25.915 Model S- en Model X-auto's die Tesla in het afgelopen kwartaal heeft geleverd. Er hadden volgens planning 1500 Model 3-auto's in het afgelopen kwartaal van de band moeten rollen. De productie van de goedkopere Model 3 is begin juli, aan het begin van het derde kwartaal, van start gegaan en Elon Musk zei toen dat hij verwachtte dat het mogelijk is om vanaf december maandelijks 20.000 Model 3-modellen van de band te laten rollen. Volgens Tesla zal dit productieaantal nu pas aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 worden gehaald, mits de problemen bij de productie op tijd worden verholpen.

Eerder ontsloeg Tesla honderden werknemers, wat volgens de fabrikant niets met de productieproblemen had te maken. De ontslagen zouden te maken hebben met ontevredenheid over de prestaties van de werknemers, maar volgens meerdere ex-werknemers hadden er helemaal geen beoordelingen plaatsgevonden waarop de ontslagen eventueel hadden kunnen worden gebaseerd.

Tesla boekte in hetzelfde kwartaal van vorig jaar nog een winst van omgerekend 18 miljoen euro. De omzet steeg wel aanzienlijk en kwam uit op omgerekend 2,5 miljard euro, een stijging van 30 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Het bedrijf verwacht voor het vierde kwartaal omgerekend ongeveer 850 miljoen euro te investeren in de productielijn van de Model 3, de accuproductie en het uitbreiden van het verkoopnetwerk. Op 16 november zal de nieuwe Tesla Semi worden onthuld, een elektrische vrachtwagen.