Website gaf energieverbruik van particulieren en bedrijven prijs

De website van energiecollectief Samen Om maakte het mogelijk om naast het eigen energieverbruik ook dat van anderen in te zien. Er is nog geen melding gemaakt aan de Autoriteit Persoonsgegevens, de organisatie beraadt zich hier nog over.

De fout werd ontdekt door Bram Talman en inmiddels is de website aangepast. Volgens Talman vond de aanpassing plaats nadat er donderdagochtend in de media over zijn ontdekking was bericht. Eerder had hij een e-mail aan het bedrijf gestuurd, maar die kwam niet goed terecht. Hij laat aan Tweakers weten: "Ik vond de functie bij toeval omdat ik op zoek was naar een nieuwe energieleverancier. Ik kwam erachter dat het mogelijk was om ook een andere postcode in te vullen, zelfs als het vinkje uitstond dat ik daar woonde." Hij heeft naar eigen zeggen ongeveer 80 tot 90 postcodes uitgeprobeerd om de omvang vast te stellen.

In een reactie laat Samen Om-directeur André Dippel weten dat de functie niet op deze manier toegang had mogen geven tot verbruiksgegevens van anderen. Hij zegt: "Van de ACM moeten energieleveranciers een zo goed mogelijk aanbod op maat doen aan de consument. Wij waren iets te enthousiast in de informatieverstrekking." De website is meteen aangepast en in een nieuwe release wordt er gewerkt aan een manier om de identiteit van de opvrager te bevestigen.

Volgens Dippel was de functie vanaf begin vorige maand beschikbaar, maar zou er niet op grote schaal misbruik van zijn gemaakt. "Ik kan bijvoorbeeld zien dat er gisteren vijftig keer informatie is opgevraagd". Op de site van Samen Om, dat hiervoor bekendstond als de Duurzame Energie Unie, is er een pagina waar gebruikers zich kunnen aanmelden. Daar was een optie te vinden om het energieverbruik op te vragen. Dippel stelt dat Samen Om zich nog beraadt over de vraag of er melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens wordt gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat gegevens over energieverbruik in de verkeerde handen terechtkomen. Een jaar geleden bleek dat energiedata van twee miljoen huishoudens in handen is gekomen van een energieleverancier die daar geen toegang toe zou mogen hebben. Toezichthouders constateerden daarvoor al dat er te weinig controle was op gebruik van databases met energiegegevens.