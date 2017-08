"Rechters willen gespecialiseerde rechtbankkamers voor internetcriminaliteit"

Christiaan Baardman, rechter bij het gerechtshof Den Haag en coördinator van het Kenniscentrum Cybercrime, vindt dat er gespecialiseerde kamers in rechtbanken en hoven moeten komen voor internetcriminaliteitszaken. De President van het hof Den Haag, Leendert Verheij, deelt die mening.

Baardman en Verheij doen hun uitspraken tegenover het juridische blad Mr. en in de Volkskrant. Omdat internetcriminaliteit zich voortdurend technisch ontwikkelt, is het nodig dat rechters zich voortdurend bijscholen, aldus Baardman. Daarnaast zouden er aparte, voor high tech-zaken gespecialiseerde kamers moeten komen, waarin meerdere rechters aanwezig zijn. Volgens Verheij is er al voor zo'n aanpak gekozen bij zaken over mensenhandel, waar ook specialistische kennis is vereist.

Jan-Jaap Oerlemans, onderzoeker aan de Universiteit Leiden, zegt tegenover het vakblad dat alle rechters in ieder geval een basiskennis moeten hebben van digitale criminaliteit. Vanwege de vaak technische aspecten ziet hij ook de noodzaak voor gespecialiseerde kamers. Advocaat Noud van Gemert, gespecialiseerd in internetcriminaliteit, zegt dat deze kamers alleen nut hebben bij specifieke zaken. "Het zou zonde van de tijd zijn als telkens opnieuw moet worden uitgelegd wat het verschil is tussen een ‘distributed’ en een ‘gewone' dos-aanval", legt hij uit.

Om alle internetcriminaliteitszaken in een aparte kamer te behandelen ziet Van Gemert niet zitten, omdat dit soort zaken 'de fietsendiefstal van de toekomst' zullen worden, waarbij hij erop duidt dat het een breed rechtsgebied is. Telecomexpert René Pluijmers zegt tegen de Volkskrant dat rechters vaak te weinig technische kennis bezitten. Hij illustreert dit aan de hand van een voorbeeld waarbij een verdachte was veroordeeld, omdat de politie zei dat hij tijdens een schietincident niet kon hebben gebeld, doordat hij geen verbinding had gemaakt met een bepaalde mast. Uit onderzoek van Pluijmers bleek dat de verdachte echter ook met een andere mast verbinding had kunnen maken en werd de verdachte vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie benoemde in zijn jaarverslag over 2016 dat er meer internetcriminaliteitszaken voor de rechter moeten komen. De Nederlandse politie maakte begin dit jaar bekend dat de tien regionale eenheden worden uitgebreid met gespecialiseerde teams voor de opsporing en preventie van internetcriminaliteit.