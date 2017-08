Chrome-extensie voor ontwikkelaars bevatte kortstondig kwaadaardige code

De Chrome-extensie Web Developer bevatte kortstondig kwaadaardige code, nadat onbekenden toegang hadden verkregen tot het Gmail-account van de ontwikkelaar. Er is inmiddels een update beschikbaar waarin de code is verwijderd. De extensie was ongeveer drie uur lang besmet.

Ontwikkelaar Chris Pederick waarschuwde op Twitter dat zijn extensie van een kwaadaardige update was voorzien, nadat onbekenden zijn account hadden overgenomen via phishing. De versie met de aangepaste code was 0.4.9; inmiddels heeft Pederick versie 5.0 vrijgegeven die volgens hem veilig is.

De extensie in kwestie heeft ongeveer 1 miljoen gebruikers. De Firefox-extensie is niet getroffen, aldus de ontwikkelaar. Hij deelde een voorbeeld van de kwaadaardige code die hij in de Chrome-extensie tegenkwam. Er zouden geen tekenen zijn dat wachtwoorden zijn onderschept, maar gebruikers meldden wel dat zij advertenties te zien kregen.

Eerder deze week waarschuwden de ontwikkelaars achter de Chrome-extensie CopyFish dat hen iets soortgelijks was overkomen. Op vrijdag werden ze eveneens slachtoffer van een phishingpoging, waardoor het wachtwoord van hun ontwikkelaarsaccount in verkeerde handen viel. Daarna werd de extensie door onbekenden naar een ander account verplaatst en verspreidde de software spam en adware. Inmiddels is de extensie weer in handen van de oorspronkelijke eigenaren, maar Google heeft het ontwikkelaarsaccount ingetrokken en de extensie is niet meer beschikbaar.

Op Hacker News gingen berichten dat ook andere Chrome-extensies verdacht gedrag vertoonden, waaronder User Agent Switcher, die eveneens wordt ontwikkeld door Pederick. Populaire extensies zijn een aantrekkelijk doelwit voor kwaadwillenden, omdat daarmee een groot aantal gebruikers te bereiken is.