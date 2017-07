Cisco dicht opnieuw kritiek lek in populaire WebEx-extensie

Netwerkapparatuurmaker Cisco heeft opnieuw een patch voor een kritieke kwetsbaarheid in zijn WebEx-extensie uitgebracht. Extensies voor Chrome en Firefox zijn kwetsbaar. Het lek werd ontdekt door Google-onderzoeker Tavis Ormandy, die eerder ook al gedichte lekken vond.

In een waarschuwing schrijft Cisco dat het lek met kenmerk CVE-2017-6753 een ongeauthenticeerde aanvaller in de gelegenheid stelt om een slachtoffer naar een kwaadaardige website te lokken. De aanvaller kan daar dan op afstand willekeurige code in de browser van zijn doelwit uitvoeren.

De kwetsbaarheid is aanwezig in de Windows-versies van WebEx Meetings Server, Meeting Center, Event Center, Training Center, Support Center en WebEx Meetings. WebEx is een populaire extensie voor zakelijk gebruik en biedt verschillende communicatiemogelijkheden. De Chrome-extensie heeft 20 miljoen gebruikers, aldus Ormandy.

WebEx voor Linux, macOS en de Edge- en Internet Explorer-browsers van Microsoft is niet kwetsbaar, aldus Cisco. De kwetsbare versies op Chrome en Firefox hebben nummers 1.0.12 en lager. Ormandy ontdekte het lek samen met Divergent Security-onderzoeker Chris Neckar aan het begin van deze maand en heeft sindsdien in contact gestaan met Cisco.

Het is niet de eerste keer dat de Google Project Zero-onderzoeker kwetsbaarheden in WebEx vindt. In januari dichtte Cisco een lek dat eveneens het uitvoeren van code mogelijk maakte. Kort daarna volgde er nog een.