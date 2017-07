Samsung Pay-gebruikers kunnen gaan betalen via PayPal

Gebruikers van Samsung Pay kunnen hun PayPal-wallet gebruiken om af te rekenen op plekken waar winkeliers de betaaldienst van Samsung ondersteunen. De betaaldienst van de fabrikant heeft een ingebouwde functie om de wallet te koppelen aan de betaalmethoden van PayPal.

Daarmee kunnen PayPal-gebruikers Samsung Pay gebruiken in apps, online en in winkels waar Samsung Pay een geaccepteerde betaalmethode is. PayPal-integratie werkt in eerste instantie in de Verenigde Staten, zegt Samsung. De fabrikant breidt de functie later uit naar meer landen.

Gebruikers moeten hun Samsung Pay- en PayPal-accounts met elkaar verbinden om de integratie mogelijk te maken en met geld uit de PayPal-wallet te betalen op plekken waar Samsung Pay een geaccepteerde betaalmethode is. Betalingen via Samsung Pay kunnen werken via nfc, maar er is ook ondersteuning voor het emuleren van magnetische bankpassen. Dat is in veel gevallen in de Benelux niet meer van toepassing.

Samsung Pay is de betaaldienst van de Zuid-Koreaanse smartphonemaker en werkt onder meer op recente Galaxy-smartphones en Gear-smartwatches. De dienst is nog niet beschikbaar in België en Nederland, hoewel Samsung wel vorig jaar al de intentie uitsprak om Pay beschikbaar te maken in Nederland.