PayPal laat gebruikers met inactief account 12 euro per jaar betalen

PayPal heeft nieuwe gebruikersvoorwaarden opgesteld, waardoor het bedrijf het recht krijgt om gebruikers die hun account niet gebruiken, een inactiviteitstoeslag op te leggen. Voor Nederlanders en Belgen komt dat neer op 12 euro per jaar.

De bepaling over een inactiviteitstoeslag bij een jaar lang geen gebruik maken van het account, staat op pagina 59 van de nieuwe gebruikersvoorwaarden, zo ontdekte het Belgische Testaankoop. Volgens PayPal betekent inactiviteit "dat u niet heeft ingelogd op uw PayPal-rekening of op een andere manier uw PayPal-rekening heeft gebruikt om geld over te maken, te ontvangen of op te nemen".

Bij dergelijke, inactieve accounts kunnen gebruikers dus een jaarlijkse rekening krijgen gepresenteerd. Het bedrag verschilt per land, maar lijkt voor Europeanen op 12 euro per jaar te liggen. Als het saldo op de rekening lager is, dan wordt slechts het resterende bedrag in rekening gebracht; gebruikers lijken zo niet in het rood te komen staan.

PayPal lijkt zijn klanten niet over de nieuwe inactiviteitstoeslag te hebben geïnformeerd. De nieuwe gebruikersvoorwaarden treden op 4 januari in werking.