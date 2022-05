Gerucht: Zweedse investeerder heeft interesse in overname KPN

Het Zweedse EQT zou overwegen om KPN over te nemen, al zijn de gesprekken nog in een vroeg stadium. Er worden gesprekken gevoerd met adviseurs om te bepalen of er daadwerkelijk een bod wordt uitgebracht op de telecomprovider.

Die informatie is afkomstig van persbureau Bloomberg, dat zich beroept op niet nader genoemde bronnen die bekend zijn met de gesprekken. EQT, dat in Zweden zijn hoofdkantoor heeft, zou zich aan het oriënteren zijn op een overname, waarbij mogelijk een bedrag van rond de 10 miljard euro is gemoeid. Overigens is EQT de investeerder die in 2018 Delta en Caiway overnam.

Omdat het proces zich nog in een vroeg stadium bevindt, is er nog veel onduidelijk. Zo zou EQT eerst nog gesprekken willen voeren met adviseurs om te bepalen of er een bod uitgebracht gaat worden. Daardoor is ook nog niet bekend wat EQT voor een overname zou willen betalen, mocht het bereid zijn een deal te sluiten.

Het is niet de eerste keer dat er een mogelijke overname van KPN wordt voorgesteld. Een deal met América Móvil in september 2013 werd echter afgeblazen, onder meer omdat Stichting Preferente Aandelen B van KPN die over speciale aandelen beschikt en die de belangen van KPN behartigt, de overname via een beschermingsmechanisme blokkeerde. De Tweede Kamer nam daarna een wet aan die de mogelijkheid biedt om ongewenste overnames te voorkomen, waarbij werd gerefereerd aan de publieke belangen die een telecomprovider zoals KPN heeft.