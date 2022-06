'Zweedse investeringsmaatschappij EQT voert overnamegesprekken met KPN'

De Europese investeringsmaatschappij EQT AB wil KPN mogelijk overnemen. Bronnen melden aan Bloomberg dat het bedrijf gesprekken voert met de provider voor een 'vriendelijke overname', maar dat er nu nog geen definitieve deal is.

Bronnen binnen de bedrijven zeggen tegen Bloomberg dat de twee partijen in gesprek zijn om een deal te sluiten. De bronnen van Bloomberg bevestigen nu dat er 'initiële gesprekken' worden gevoerd met de provider om een deal te sluiten. Het is niet bekend hoeveel geld er met de overname gemoeid zou zijn. De aandelen van KPN zijn momenteel 11,1 miljard euro waard, maar het is niet duidelijk of EQT die allemaal wil overnemen. Zowel KPN als EQT willen niet reageren op het bericht.

Er gingen vorige maand al geruchten rond dat EQT interesse zou hebben om KPN over te nemen, maar dat zou toen vooral nog een interne wens zijn. KPN-ceo Joost Farwerck zei onlangs nog dat KPN niet actief zocht naar een koper.

EQT is een Zweedse investeringsmaatschappij die in 2018 de Nederlandse providers Delta en Caiway overnam en ze samenvoegde onder de naam Delta Fiber. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren meer investeringen gedaan in de glasvezelsector, waaronder bijvoorbeeld de aankoop van Deutsche Glasfaser, waarvan het de bedoeling is deze samen te voegen met het eveneens door EQT overgenomen Duitse glasvezelbedrijf Inexio.

Mocht EQT KPN in handen krijgen, ligt een nauwe samenwerking tussen Delta Fiber en KPN voor de hand. Dat zou betekenen dat Delta en KPN niet meer elkaars concurrenten zijn als er bijvoorbeeld in stedelijke gebieden glasvezel de grond in gaat. Delta is vooral actief in buitengebieden, maar is ook wel eens actief in gebieden waar KPN ook plannen heeft. Eerder dit jaar zei Delta Fiber-directeur Marco Visser in een interview met het FD dat het samengaan van zijn bedrijf en KPN een voor de hand liggende optie is, mede omdat dat vertraging bij uitrol zou beperken. Die vertraging treedt bijvoorbeeld op als beide partijen op dezelfde plek glasvezel willen aanleggen.