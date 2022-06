Online omgeving voor kinderen Animal Jam meldt datalek van 46 miljoen accounts

De 'virtuele wereld' voor kinderen Animal Jam heeft te maken met een datalek waarbij 46 miljoen accounts gemoeid zijn, zo meldt ontwikkelaar WildWorks. Naast inlognamen en wachtwoordhashes gaat het om enkele miljoenen e-mailadressen van ouders.

WildWorks meldt dat het woensdag achter het datalek kwam omdat een database aangeboden werd op het hackersforum raidforums.com. De database is naar schatting rond 10 tot 12 oktober gestolen. Op de Animal Jam-site zet de ontwikkelaar op een rij welke gegevens ontvreemd zijn. Het gaat om 32 miljoen gebruikersnamen die gekoppeld zijn aan accounts van ouders, en 7 miljoen e-mailadressen van die ouderaccounts. Ook de sha1-wachtwoordhashes zijn gestolen. Volgens BleepingComputers zijn de hashes gesalt maar zijn er ook berichten dat 13 miljoen wachtwoorden gekraakt zijn, al zou WildWorks dat niet kunnen bevestigen.

Van 12.653 ouderaccounts liggen ook de namen en factuuradressen op straat en ook zijn van enkele miljoenen accounts de geboortedata en sexe onderdeel van de database. De ceo van WildWorks meldt BleepingComputer dat hij denkt dat de criminelen via een buitgemaakte AWS-sleutel toegang tot de database wisten te krijgen. Deze key zouden ze in handen hebben gekregen door toegang tot de Slack-server te krijgen. De topman meldt daarnaast dat het om een deel van het totale aantal Animal Jam-accounts gaat dat sinds 2010 geregistreerd is.

Animal Jam is een bij kinderen populaire online omgeving met spelletjes. De dienst heeft meer dan 130 miljoen geregistreerde accounts en 3,3 miljoen maandelijks actieve spelers. WildWorks adviseert gebruikers om bij Haveibeenpwned te controleren of hun e-mailadres in de gestolen database stond.