Europol en FBI halen hackersmarktplaats RaidForums offline

Europol, de FBI en andere politiediensten hebben hackersmarktplaats RaidForums offline gehaald. Op het forum werden vaak bestanden met persoonsgegevens gedeeld, die bijvoorbeeld door scrapen of met hacks waren verzameld.

Europol zegt dat de site offline is gehaald en 'infrastructuur' in beslag is genomen. Ook is de vermeende administrator gearresteerd, evenals twee medeplichtigen. Naast Europol en de FBI werkten het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Portugal en Roemenië samen aan het onderzoek, dat de naam Operation Tourniquet kreeg. Europol had bij het onderzoek een coördinerende rol en de organisaties waren een jaar bezig met het plannen van de operatie.

Het Britse nationale misdaadagentschap NCA zegt in maart een vermoedelijke beheerder te hebben opgepakt, bij zijn woning in Croydon, Londen. De 21-jarige man is inmiddels vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Bij zijn woning zijn 5000 pond en 'duizenden dollars' in contanten in beslag genomen. Ruim een half miljoen dollar aan crypto is 'bevroren'.

Het NCA spreekt over verschillende beheerders die in het VK woonachtig zijn en zegt dat deze verantwoordelijk waren voor het verwerken van de lidmaatschappen en het witwassen van abonnementsinkomsten. Forumleden konden een abonnement afsluiten voor maximaal tien euro per maand, waarmee ze bijvoorbeeld extra toegang kregen tot chatrooms.

Eerder dit jaar hadden de Verenigde Staten de vermeende leider van RaidForums al opgepakt. Begin maart leek het er al op dat RaidForums was overgenomen door de FBI, blijkt uit een Reddit-bericht.

RaidForums was in 2015 opgericht en was volgens de politiediensten een van de grootste hackersfora met ruim een half miljoen gebruikers. De marktplaats bevatte voornamelijk grote databaseleaks van bekende Amerikaanse bedrijven, schrijven de politiediensten, met gegevens over miljoenen creditcards, bankrekeningen, gebruikersnamen en wachtwoorden.