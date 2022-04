Gegevens van 272.000 gebruikers van Ledger-hardwarewallet verschijnen online

Een database met daarin de gegevens van 272.000 gebruikers van de hardwarewallet Ledger is online gezet. Ledger meldde eerder dat het om 9500 gebruikers ging. De gegevens zouden in juni zijn buitgemaakt bij een hack. Er zou data van zo'n achtduizend Nederlanders in de dump zitten.

De database van Ledger is op hackersforum Raidforum gezet door user Burgulema111. Volgens hem is het bedrijf achter de hardwarematige wallet voor cryptovaluta Ledger in juni van dit jaar slachtoffer geworden van een inbraak op zijn systemen. Daarbij zijn 1,3 miljoen e-mailadressen gestolen. Van 272.000 Ledger-gebruikers zijn bovendien gegevens over adres en telefoonnummers ontvreemd. Volgens techjournalist Daniël Verlaan staan in de database de gegevens van 8268 Nederlandse Ledger-gebruikers.

De database zou aanvankelijk tegen betaling zijn aangeboden op hackersfora, maar is inmiddels gratis te downloaden. Ledger waarschuwt al sinds oktober voor phishingpogingen, waarbij klanten benaderd worden via bijvoorbeeld e-mail met meldingen dat hun wallet gedeactiveerd is. Ze zouden dan opnieuw de verificatie moeten doorlopen om deze weer te activeren. Ledger wijst er op dat het bedrijf de wallet niet eens kan deactiveren.

In juli maakte Ledger al bekend dat het slachtoffer van een datalek was, maar het zou toen volgens het bedrijf om gegevens van slechts 9500 klanten gaan. Tegen The Block meldt het bedrijf dat die melding was gebaseerd op de logs van software van een derde partij voor het beheer van de database en de bevindingen van een beveiligingsbedrijf. "Toen de phishingpogingen online verschenen, anticipeerden we al dat er meer informatie uitgelekt was", zegt een woordvoerder. Ledger meldt verder 'waardevolle lessen' geleerd te hebben.

Ledger is een Frans bedrijf dat in 2014 is opgericht. Het bedrijf is onder andere bekend van zijn Nano S- en X-hardwarewallets voor cryptovaluta. Het bedrijf heeft zijn eigen Bolos-besturingssysteem ontwikkeld, dat het op een beveiligde chip of Hardware Security Module plaatst. Ledger claimt 1,5 miljoen wallets verkocht te hebben.