Aantal contactloze betalingen in België steeg dit jaar van 16 naar 47 procent

Het aantal contactloze betalingen met bankkaarten is in België in verhouding met het totaal aantal kaartbetalingen in tien maanden tijd gestegen van 16 procent tot 47 procent. De toename is toe te schrijven aan de coronacrisis.

Volgens de Belgische federatie van de financiële sector Febelfin is de stijging van het aantal contactloze betalingen onder andere te danken aan het verhogen van de limieten en de toenemende vraag van winkels om op deze manier met de kaart te betalen omwille van hygiënische redenen.

Belgische banken verhoogden de limiet voor contactloos betalen in april van 25 euro naar 50 euro om het gebruik te stimuleren. Vanwege de start van de coronapandemie was de wens om contact met pinterminals te minimaliseren. In Nederland gebeurde dat ook.

Contactloos betalen kende in België de afgelopen jaren een trage start. Halverwege vorig jaar bleek bijvoorbeeld uit onderzoek dat slechts 37 procent van de Belgen vertrouwen had in contactloos betalen zonder pin. In Nederland verliep vorig jaar al 43 procent van de aankopen contactloos. Niet bekend is wat dat percentage nu is.