ABN AMRO-klanten kunnen vanaf tweede kwartaal Google Pay gebruiken

De ABN AMRO-app krijgt vanaf het tweede kwartaal van dit jaar ondersteuning voor Google Pay. Daarmee kunnen Nederlandse klanten met een Android-smartphone via de app in winkels, apps en websites aankopen doen. Er is geen meerprijs voor het gebruik van Google Pay.

De bank zegt binnenkort een nadere releasedatum van de Google Pay-integratie aan te kondigen. Een woordvoerder zegt tegen Tweakers dat de functionaliteit 'hopelijk in het midden van het tweede kwartaal' verschijnt. Belgische klanten krijgen de Google Pay-ondersteuning volgens de woordvoerder niet.

Klanten van de bank konden eerder al via de ABN AMRO Wallet-Androidapp betalen, maar de bank stopte eind 2019 met deze app. De app zou te weinig gebruikers hebben, daarnaast werden de NFC-betalingen door Android 10 bemoeilijkt.

Google Pay is sinds november vorig jaar beschikbaar in Nederland. Het gaat om een versie zonder de Google Pay-app, waarbij banken de dienst kunnen toevoegen aan hun eigen apps. Bunq, N26 en Revolut ondersteunen al Google Pay. Rabobank en ING ondersteunen NFC-betalingen via Android-smartphones, zonder dat daar Google Pay voor wordt gebruikt.