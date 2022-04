Google Store voegt PayPal toe als betaalmiddel in Nederland en België

Google heeft PayPal toegevoegd als betaalmethode in de Google Store in Nederland en België. Daardoor kan Google-hardware zoals het Stadia Premiere Edition-pakket nu ook zonder creditcard worden gekocht.

Voorheen was het alleen mogelijk om in de Google Store met een creditcard te betalen, maar nu kunnen gebruikers in Nederland en België ook een PayPal-account toevoegen. Voor PayPal is geen creditcard vereist, daar kan ook een bankaccount aan gekoppeld worden.

Google verkoopt in zijn webwinkel in Nederland en België diverse Nest- en Stadia-producten. Nest-producten zoals de Nest Hub en Nest Audio zijn ook bij andere winkels verkrijgbaar, maar Google Stadia-producten zoals het starterspakket en de losse controller, zijn alleen direct bij Google te koop. Google verkoopt nog geen Pixel-telefoons in Nederland en België.