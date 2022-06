Google Stadia krijgt meer dan honderd nieuwe games dit jaar

Er verschijnen volgens Google dit jaar meer dan honderd nieuwe games in de Stadia Store. In een blog noemt Google een aantal games die in de komende maanden verschijnen. Daar zitten geen grote nieuwe titels bij.

Op 23 februari verschijnen Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition en Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut op Stadia. Op 2 maart volgt It came from space and ate our brains, gevolgd door FIFA 21 op 17 maart, Kaze and the Wild Masks op 26 maart en Judgment op 23 april. Verder noemt Google de komst van Killer Queen Black, Street Power Football en Hellpoint. FIFA 21 en Judgment zijn de grootste titels, maar dat die games naar Stadia zouden komen, was eerder al bekendgemaakt.

Door nadruk te leggen op de komende games lijkt Google aan te willen geven dat de streamingdienst nog volop in leven is. Begin deze maand maakte het bedrijf bekend dat het stopt met het zelf ontwikkelen van games voor Stadia. De Stadia Games & Entertainment-vestigingen die daarvoor waren opgezet, worden gesloten. Google gaf toen al aan dat Stadia blijft bestaan als platform voor games van andere ontwikkelaars en uitgevers.

Volgens Google zijn de genoemde games slechts een voorbeeld van de ruim honderd games die dit jaar aan de Stadia Store toegevoegd worden. Het merendeel van de komende titels is echter nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat er verschillende nieuwe Ubisoft-games naar Stadia komen. Dat gaat onder andere om Far Cry 6, Riders Republic en Hello Engineer.