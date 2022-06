Stadia op Chromecast Ultra krijgt mogelijk betere support 3rd-party-controllers

Google gaat het straks mogelijk makkelijker maken om met third-party controllers op Stadia te spelen met de Chromecast Ultra. Nu kan dat ook al met 'Tandem Mode', maar het bezit van een Stadia-controller is daarbij nog verplicht.

In de bestaande Tandem Mode kunnen spelers die op Stadia gamen op de Chromecast Ultra hun third-party-controller via usb aansluiten op hun Stadia-controller. Hoewel je de Stadia-controller daarbij niet direct gebruikt voor de bediening, is hij nog wel vereist.

9to5Google heeft in versie 3.15 van de Android-app verwijzingen gevonden naar een nieuwe bridge mode waarin je je telefoon kan zetten. Daarin kan ook je telefoon dienen als de controller, met de knoppen zichtbaar op het touchscreen. In het verlengde daarvan is het echter ook mogelijk om een third-party-controller aan te sluiten op de telefoon, waarvan de input vervolgens naar Stadia gaat. Het is nog niet duidelijk of de controller via usb-kabel met de telefoon verbonden moet worden of dat een bluetooth-verbinding ook volstaat.

Verwijzingen naar de functies zitten in een nu verkrijgbare versie van de app, maar de functie werkt nog niet. Naast deze feature wordt ook gesproken over Stadia-volume regelen met je telefoon, integratie met Google Contacts om medespelers makkelijker te vinden en een sneltoets voor het activeren van de screen reader, die tekst opleest voor slechtzienden.

Google Stadia is nog niet beschikbaar voor de nieuwste versie van de Chromecast, uitgerust met Google TV. Het is wel mogelijk om de .apk over te zetten naar de nieuwe Chromecast en die daar te installeren. 9to5Google vond in april al wel verwijzingen naar Google TV-ondersteuning in de Stadia-app.