Intel-medewerker: Intel DG2-gpu's voor gaming 'staan voor de deur'

De game developer relations engineer van Intel heeft bevestigd dat Intels komende Xe HPG-videokaarten, die ook wel bekendstaan als DG2, binnenkort al uitkomen. In een vacature schrijft hij dat deze gaming-gpu's 'voor de deur staan'.

De Intel-medewerker, Pete Brubaker, schrijft op Twitter: "Kom bij ons werken bij Intel! DG2 staat voor de deur en het wordt opwindend." Brubaker laat op Twitter weten dat Intel een senior game developer relations engineer zoekt. Dat is een medewerker die game-ontwikkelaars helpt om hun code te optimaliseren voor Intel-producten en nieuwe technologieën toe te passen in hun games.

Dit is nog geen concrete bevestiging van een Intel DG2-releasedatum; los van een eerdere bevestiging van Intel dat zijn DG2-gpu's in 2021 uitkomen, heeft het bedrijf nog weinig bekendgemaakt over de gpu's. Intel stelde wel eerder al dat de videokaarten hardwarematige raytracing ondersteunen. Het bedrijf noemde bovendien tijdens zijn Architecture Day 2020-evenement dat de productie van zijn Xe HPG-chips wordt uitbesteed naar een externe halfgeleiderfabrikant. Volgens eerdere geruchten zouden de gpu's op het 6nm-procedé van TSMC worden gemaakt, maar dit is nog niet officieel bevestigd.

Eerder dit jaar verschenen er al enkele details over Intels DG2-videokaarten op de website van het bedrijf. Daaruit bleek dat Intel zeker vijf verschillende modellen uit zou brengen, met maximaal 512 execution units en 4096 shading units. De hoogst gepositioneerde videokaart zou mogelijk ook 16GB aan GDDR6-geheugen met een 256bit-geheugenbus krijgen. De DG2-gpu's zouden beschikbaar komen als losse videokaarten voor zowel laptops als desktops.