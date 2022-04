Intels 7nm-cpu voor consumenten heet Meteor Lake en krijgt gestapeld ontwerp

Intel heeft de eerste details gegeven over zijn 7nm-processors voor consumenten die in 2023 uit zullen komen. Het gaat om de Meteor Lake-generatie en die krijgt een chiplet-ontwerp. Intel past ook zijn Foveros-techniek voor het stapelen van chips toe.

Intel-ceo Pat Gelsinger zegt dat de fabrikant in het tweede kwartaal van dit jaar de tape-in van de compute tile voor Meteor Lake gereed heeft. Met compute tile doelt hij op de chiplet die cpu-cores zal bevatten. Daaruit blijkt dat Intel de Meteor Lake-generatie uit meerdere onderdelen gaat opbouwen, net zoals AMD dat nu doet met zijn Ryzen-processors, die 7nm-chiplets met cpu-cores hebben en daarnaast een i/o-die.

Welke configuratie de Meteor Lake-processors krijgen en uit welke onderdelen de processors worden opgebouwd, is nog niet bekend, maar Intel gaat gebruik van van zijn Foveros-techniek. Dat is de naam die Intel geeft aan het stapelen van chips. Die techniek past Intel al toe in zijn Lakefield-processors voor zuinige apparaten; die hebben dram op de cpu-cores.

De tape-in is een onderdeel van het ontwerpproces van een processor. Daarmee kan het ontwerp van het chiponderdeel chip geverifieerd worden. Daarna volgt nog de tape-out, de verificatie van het volledige chipontwerp. Daar zit volgens AnandTech naar verwachting nog vier tot zes maanden tijd tussen. Daarna volgt de eerste testproductie, de daadwerkelijke massaproductie zal nog langer op zich laten wachten.

Intel heeft eerder aangegeven dat zijn eerste 7nm-processors voor consumenten in 2023 uitkomen. Daarvoor verschijnen er 10nm-processors van de Alder Lake-generatie, voor zowel laptops als desktops. Die zal Intel later dit jaar uitbrengen.

Het is voor het eerst dat Intel details geeft over Meteor Lake en die naam noemt. Vorig jaar verschenen er al verwijzingen naar die naam. Gelsinger gaf de details tijdens de Intel Unleashed-presentatie, waarin de nieuwe ceo over de toekomstplannen van Intel sprak.