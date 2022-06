Intel stelt 7nm-cpu's uit tot 2022 of 2023 en overweegt uitbesteden 7nm-gpu

Intel heeft problemen met zijn 7nm-procedé. De yields lopen twaalf maanden achter op de verwachtingen. Pas in 2022 of 2023 komt Intel met een 7nm-cpu voor consumenten. Intel overweegt om de productie van zijn 7nm-gpu voor datacenters uit te besteden.

Intel maakt de vertraging in de vorderingen van zijn nieuwe procedé bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. In het bijbehorende persbericht stelt Intel dat de problemen leiden tot een uitstel van zo'n zes maanden voor de introductie van 7nm-processors. In een teleconferentie met investeerders, die is uitgeschreven door Seeking Alpha, verduidelijkt Intel-ceo Bob Swan dat het eerste 7nm-product van Intel een client-cpu zal zijn en dat die pas eind 2022 of begin 2023 uitkomt.

Een client-cpu kan zowel een laptop- als desktopprocessor zijn. Bij Intels 10nm-procedé, waarbij ook veel problemen waren bij de opstart, begon Intel met het uitbrengen van een enkele laptopprocessor. Die chips zijn klein en problemen met yields kunnen daardoor beter afgevangen worden. Het is aannemelijk dat Intels eerste 7nm-processor ook een laptop-cpu is en dat desktop-cpu's nog later volgen.

Intel presenteerde vorig jaar zijn 7nm-plannen en zei toen in 2021 zijn eerste product gemaakt op het nieuwe procedé uit te zullen brengen. Dat zou gaan om de Ponte Vecchio-gpu voor datacenters, die is gebaseerd op de Xe-architectuur. Intel bevestigt dat het niet lukt om die gpu zelf te produceren op 7nm binnen de gestelde tijd. Swan verwacht dat de eerste 7nm-datacenter-cpu's die door Intel op 7nm zijn gemaakt, pas in de eerste helft van 2023 worden geleverd.

Vorig jaar werd de bouw van de Amerikaanse Aurora-supercomputer aangekondigd, die gepland staat voor 2021 en gebaseerd is op onder andere Intels 7nm-datacenter-gpu. Intel kan de benodigde gpu's dus niet zelf produceren, maar het bedrijf zegt een 'rampenplan' te hebben en te overwegen om een andere chipfabrikant in te schakelen voor de productie. Als Intel in 2021 zijn 7nm-datacenter-gpu wil uitbrengen, moet de fabrikant aankloppen bij een concurrent als Samsung of TSMC.

De vertragingen bij het 7nm-procedé hebben vermoedelijk ook gevolgen voor de Xe-videokaarten voor gamers, waar Intel sinds 2017 aan werkt. Intel zou dergelijke gpu's pas vanaf 2023 zelf op 7nm kunnen maken. Intel kan er voor kiezen om de consumenten-gpu's op een ouder procedé te bakken, of om ook de productie daarvan uit te besteden. Details daarover heeft Intel zelf nog niet gegeven.

De vertraging van het 7nm-procedé bij Intel heeft vermoedelijk grote gevolgen voor de fabrikant. Intel wou dat procedé juist groots inzetten de komende jaren, omdat het 10nm-procedé, dat ook veel opstartproblemen kende, niet grootschalig in wordt gezet.

Volgens Intel zijn de problemen veroorzaakt door een defect mode bij het 7nm-procedé, wat resulteerde in een degradatie van de yields. De chipmaker zegt de oorzaak te hebben gevonden en stelt dat er nu geen fundamentele roadblocks meer zijn. Ook zegt Intel dat het heeft geïnvesteerd in noodplannen, door zijn eerdere ervaringen met de vertraging van het 10nm-procedé. Die noodplannen bestaan onder andere uit het inzetten van oudere procedés en het inschakelen van andere chipfabrikanten.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers maakte Intel ook bekend dat de Tiger Lake-laptopprocessors, die op 10nm worden gemaakt, binnen enkele weken beschikbaar zijn voor consumenten. Eind dit jaar komen de eerste 10nm-Ice Lake-processors in de Xeon-serie voor servers uit.

Ook bevestigde Intel de komst van 10nm-processors voor desktops in de Alder Lake-serie, waar al veel informatie over naar buiten is gekomen. De Alder Lake-cpu's komen in de tweede helft van 2021 uit en in diezelfde periode verschijnen nieuwe 10nm-cpu's voor servers in de Sapphire Rapids-serie.

De tegenvallers bij de productie hebben nu nog geen invloed op de cijfers. Intel behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 19,7 miljard dollar, 20 procent meer dan vorig jaar in dezelfde periode. De kwartaalwinst kwam uit op 5,1 miljard dollar, een stijging van 10 procent.