Plex introduceert gratis tv-streaming met ruim tachtig kanalen

Streamingdienst Plex heeft een Live TV-functie aangekondigd, waarmee gebruikers in alle landen waar Plex actief is, gratis naar lineaire televisie kunnen kijken. De dienst start met ruim tachtig kanalen die reclameblokken bevatten.

De tachtig kanalen kennen verschillende genres, zoals nieuwszender Reuters, kookprogramma's op Tastemade en e-sports op IGN TV. Er zitten ook zenders bij die zich meer richten op één programma, zoals The Bob Ross Channel of het Deal or No Deal-kanaal. Daarnaast zijn er meerdere muziekzenders, kinder-tv-kanalen en er is een zender met programma's over huisdieren.

De streamingdienst zegt deze functie gratis te kunnen brengen door het gebruik van reclame. Plex heeft het over 'beperkte plaspauzereclames', maar het is niet bekend hoe frequent die onderbrekingen zijn en hoe lang de reclames duren. In deze reclameblokken kunnen ook community-made reclamespotjes terecht komen; Plex zegt nog naar deze spotjes te kijken.

Plex zegt dat de Live TV-update deze week naar Apple TV, iOS, Roku, Amazon Fire, Android, Android TV en de browser komt. Updates voor smart-tv's en gameconsoles komen later. Het is onduidelijk welke kanalen in Nederland en België beschikbaar zullen zijn, TechCrunch schrijft dat 'meer dan' tachtig procent van de tachtig kanalen buiten de Verenigde Staten te bekijken zijn.

Gebruikers krijgen bij Live TV een overzicht te zien van alle kanalen en de programma's die nu en later op die zenders vertoond zullen worden. Gebruikers kunnen zelf de volgorde en zichtbaarheid van de kanalen in dit overzicht aanpassen. Plex laat ouders tevens een apart account aanmaken voor kinderen, om zo te bepalen wat de kinderen wel of niet mogen kijken.