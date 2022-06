VS en VK beschuldigen Rusland van het testen van een ruimtewapen

De VS en het Verenigd Koninkrijk zeggen dat Rusland een ruimtewapen heeft getest met een satelliet die zich in een lage baan om de aarde bevindt. Het wapen zou volgens de US Space Command gebruikt worden voor het vernietigen van satellieten.

De US Space Command, de instantie die verantwoordelijk is voor het volgen van objecten die zich in een baan om de aarde bevinden, publiceert de beschuldigingen. Volgens de instantie lanceerde de Russische satelliet Kosmos 2543 op 15 juli een 'onbekend object'. Dat gebeurde in de buurt van een andere Russische satelliet, hoewel er geen objecten met elkaar in aanraking kwamen.

Kosmos 2543 werd in december 2019 gelanceerd door een andere satelliet, Kosmos 2542. Volgens Rusland wordt Kosmos 2543 gebruikt om andere satellieten te inspecteren. Het Russische Ministerie van Defensie bevestigt het uitvoeren van deze test, schrijft The Verge. Satelliettrackers merkten ten tijde van de test echter een nieuw object op. De US Space Command stelt dat het gaat om een wapensysteem. Het object bewoog bijvoorbeeld op relatief hoge snelheid. Zo zou het object 'in ieder geval sneller bewegen dan Kosmos 2543'. Dit riep vermoedens op dat het een projectiel betrof.

Ook het hoofd van de Britse ruimtevaartdirectie, Harvey Smyth, stelt dat hij bezorgd is over de satelliettest van Rusland, schrijft de BBC. Volgens hem had de test 'kenmerken van een wapen'. Het is de eerste keer dat het VK vermoedens uitspreekt dat Rusland tests doet met ruimtewapens.

Het is niet de eerste keer dat de VS melding doet van vermeende Russische militaire acties in de ruimte. Zo stelde de US Space Command eerder dit jaar dat Rusland nieuwe tests heeft gedaan met Nudol, een grondraketsysteem dat satellieten kan uitschakelen. In 2019 stelde de instelling dat de Kosmos 2542- en 2543-satellieten een Amerikaanse satelliet zouden volgen.