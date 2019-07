Rusland lanceert röntgen-telescoop voor onderzoek naar zwarte gaten

Roskosmos heeft een raket gelanceerd met daarin een telescoop waarmee röntgenbeelden gemaakt kunnen worden. Volgens de Russische ruimtevaartorganisatie moeten hiermee onontdekte zwarte gaten gevonden worden.

Het gaat om de zogenaamde Spektr-RG-röntgentelescoop, die met een Proton-M-raket vanaf de Bajkonoer-ruimtehaven is gelanceerd. Volgens Roskosmos is de satelliet met daarop de telescoop succesvol in een baan om de aarde gebracht en werken alle systemen naar behoren. Voor de bouw van de telescoop heeft Duitsland een grote bijdrage geleverd: onderzoekers van het Max Planck-instituut hebben in samenwerking met Russische onderzoekers een röntgenmodule gebouwd voor de satelliet, met de naam eRosita.

De bedoeling is dat Spektr-RG de komende jaren het heelal gaat onderzoeken naar zwarte gaten. Het project gaat ongeveer 6,5 jaar duren en in die tijd moeten er volgens de ruimtevaartorganisatie ongeveer 100.000 clusters van sterrenstelsels worden onderzocht. Dat zou volgens berekeningen de vondst van ongeveer 3 miljoen superzware zwarte gaten op kunnen leveren.

Het onderzoek moet meer licht schijnen op hoe materie is verdeeld in het heelal, en welke rol het fenomeen donkere energie speelt. Wanneer de eerste resultaten worden gepubliceerd is nog niet bekend; de onderzoekers zijn eerst nog bezig met het afronden van de testen.