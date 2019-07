FBI wil tool voor 'constante monitoring' van sociale media

De FBI is van plan om intensiever sociale media in de gaten te houden. Daarvoor moet een tool gemaakt worden waarvoor de organisatie een ontwikkelaar zoekt. De bedoeling is dat het hiermee gemakkelijker wordt terroristen en criminelen in de gaten te houden.

Op een website van de Amerikaanse overheid staat een zogenaamde request for proposal waarop ontwikkelaars kunnen reageren, als zij het project willen aannemen. Het gaat om een zogenaamde early alerting-tool voor sociale media, waarbij de FBI notificaties krijgt van berichten die aan vooraf vastgestelde criteria voldoen; dan kan het bijvoorbeeld gaan om een locatie, onderwerp, foto of andere kenmerken waarin de overheidsorganisatie is geïnteresseerd, bijvoorbeeld omdat er een link is met een onderzoek naar criminele of terroristische activiteiten.

De bedoeling is dus dat de tool sociale-mediawebsites constant gaat monitoren. De manier waarop de tool wordt beschreven doet echter vragen oproepen over de privacy van gewone burgers, en op welke wijze hun gegevens worden bijgehouden. Gebruikers van de tool moeten namelijk ook historische gegevens in kunnen zien, wat erop duidt dat er gegevens over posts op sociale media worden opgeslagen.

Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen tot 19 juli reageren als zij vragen hebben voor de FBI. Een week later krijgen zij hun antwoorden, en dan moet het voorstel uiterlijk 8 augustus op het bureau van de overheidsorganisatie liggen.