'Huawei gaat honderden mensen ontslaan in de VS na handelrestricties'

Huawei zou van plan zijn om in de Verenigde Staten honderden banen te schrappen. De ontslagen zouden vallen bij dochterbedrijf Futurewei, die onderzoek en ontwikkeling doet voor Huawei. De ontslagen zouden te maken hebben met de restricties die tegen Huawei zijn opgelegd.

De Chinese fabrikant heeft het nieuws niet zelf naar buiten gebracht, maar bronnen melden aan het doorgaans goed ingelichte The Wall Street Journal melden dat er mogelijk honderden banen op de tocht staan. De ontslagen zouden met name vallen in de Amerikaanse staten Texas, Californië en Washington.

Naar verwachting gaat Huawei de banen schrappen bij Futurewei Technologies, een dochterbedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met ontwikkeling en onderzoek. In totaal werken er in de Verenigde Staten ongeveer 850 mensen bij het dochterbedrijf. Sommige van die medewerkers zouden al op de hoogte zijn gesteld dat zij worden ontslagen, waarbij overigens ook een aantal de mogelijkheid wordt geboden om terug te keren naar China.

Volgens The Wall Street Journal gaat Huawei werknemers ontslaan omdat het in de Verenigde Staten nog steeds last heeft van de handelrestricties die president Trump heeft opgelegd. Deze zijn weliswaar deels opgeschort, maar Huawei zou er bij zijn activiteiten nog altijd hinder van ondervinden.