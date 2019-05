Gerucht: Intel, Qualcomm en Broadcom stoppen chipleveringen Huawei

Amerikaanse chipfabrikanten als Intel, Qualcomm, Broadcom en Xilinx zouden naar verluidt aan hun personeel gemeld hebben dat ze zich houden aan het opgelegde handelsverbod van de Amerikaanse overheid en de leveringen aan Huawei staken.

Het staken van de chipleveringen is per direct actief en blijft tot nader order van kracht, volgens het bericht van Bloomberg hierover. De ban op de leveringen volgen op het nieuws dat Google de Android-licentie van Huawei heeft ingetrokken. Bestaande toestellen houden echter toegang tot de Play-winkel en de Play Protect-beveiliging, meldde Google later.

De ban heeft grote gevolgen voor Huawei. Intel levert onder andere Xeon-processors voor servers in Huawei-datacenters, terwijl Qualcomm modems levert voor netwerkapparatuur en smartphones. Huawei maakt wel zelf zijn eigen HiSilicon Kirin-processors voor zijn smartphones. Xilinx levert fpga's aan het Chinese bedrijf en ook Broadcom levert chips voor netwerkapparatuur van Huawei. Onduidelijk is wat de stop op de leveringen betekent voor Huawei's plannen om wereldwijd 5g-netwerken aan te leggen.

In de afgelopen maanden zou Huawei wel op grote schaal chipvoorraden hebben opgebouwd, blijkbaar in aanloop naar een verwacht handelsverbod, meldt Bloomberg. Het Chinese techbedrijf zou al sinds in ieder geval halverwege 2018 voorraden van componenten aan het aanleggen zijn.

Afgelopen week vaardigde de Amerikaanse president Trump een uitvoerend bevel uit die Amerikaanse techbedrijven verbiedt handel te drijven met Huawei. Om dat te doen hebben ze toestemming nodig van de overheid. Trump beroept zich op de nationale veiligheid van de VS voor het bevel. Het gaat om een ban op de verkoop of levering van informatie of communicatietechnologie die de nationale veiligheid van de VS in gevaar kan brengen.