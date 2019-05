Toshiba en Panasonic stoppen leveringen van bepaalde producten aan Huawei

Ook de Japanse elektronicabedrijven Toshiba en Panasonic stoppen uit voorzorg de levering van bepaalde producten aan Huawei als gevolg van het Amerikaanse handelsverbod. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC meldt dat zijn leveringen aan Huawei niet getroffen worden.

Toshiba onderzoekt of de producten die het aan Huawei levert onderdelen of technieken van Amerikaanse origine bevat en is hangende de uitslag daarvan gestopt met de leveringen, schrijft de Japanse zakenkrant Nikkei. Toshiba maakt niet bekend om welke producten het gaat, maar de krant schrijft dat het bedrijf harde schijven, discrete halfgeleiders zoals transistors en diodes en dataverwerkingssystemen aan het Chinese bedrijf levert.

Ook Panasonic stopt de leveringen van vermoedelijk smartphonecomponenten aan Huawei gedurende een onderzoek naar de impact. Panasonic meldt aan Nikkei dat het om een beperkt aantal producten gaat en dat er nauwelijks een effect op de omzet te verwachten is. Het eveneens Japanse Kyocera heeft nog geen besluit genomen maar Murata Manufacturing blijft leveren aan Huawei. Beide bedrijven leveren condensatoren.

Ondertussen heeft de Taiwanese chipgigant aan Reuters gemeld dat zijn leveringen niet onder het handelsverbod vallen. Huawei verkeert in grote problemen door handelsrestricties die de Amerikaanse overheid heeft ingesteld. Onder andere Intel, Qualcomm en ARM zijn gestopt als handelspartner en ook verliest Huawei zijn Android-licentie. De aanvoer van cruciale technologie is daarmee stil komen te liggen.