Huawei onderhandelt met Aptoide als alternatief voor Play Store

Huawei is begonnen met onderhandelingen met Aptoide, een Portugese downloadwinkel. Dat zou als alternatief kunnen dienen voor de Play Store. Huawei heeft ook de eigen AppGallery, maar daarin staan minder apps.

Aptoide en Huawei hebben overlegd, claimt Dinheiro Vivo. Hoe ver die onderhandelingen zijn, is niet duidelijk. Huawei heeft met AppGallery een eigen downloadwinkel voor apps, maar Aptoide heeft met 900.000 apps een groter aanbod. Aptoide kan geen alternatief bieden voor andere Google-diensten als Play Services en SafetyNet, waardoor veel Android-apps alsnog niet of beperkt zullen werken op smartphones zonder die diensten.

Inmiddels zegt Huawei dat Amerikaanse bedrijven bij de Amerikaanse overheid hebben aangedrongen op het opheffen van het handelsverbod. Dat claimt de ceo in een persconferentie waarvan China Global TV Network een deel online heeft gezet.

Intussen neemt het pro-Huawei-sentiment in China toe, schrijft South China Morning Post. Diverse topmensen met iPhones hebben hun smartphone ingeruild voor een exemplaar van Huawei. Dat staatsmedia dit melden, wijst erop dat de Chinese overheid het sentiment om een iPhone in te ruilen voor een Huawei in elk geval niet afkeuren.

Het Amerikaanse ministerie van handel heeft Amerikaanse bedrijven verboden handel te drijven met Huawei en met zeventig bedrijven die aan de Chinese onderneming verwant zijn. Op basis van dit besluit zag Google zich onlangs genoodzaakt om Huawei niet langer een Android-licentie te verschaffen, al volgde snel daarna een uitstel van drie maanden.