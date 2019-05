Toekomstige Huawei-telefoons krijgen geen sd-kaarten meer door handelsverbod

Huawei is uitgesloten van de SD Association, het samenwerkingsverband dat de standaard zet voor het gebruik van micro-sd-kaarten. Daardoor kunnen toekomstige telefoons van het bedrijf mogelijk geen gebruik meer maken van externe geheugenkaartjes.

De SD Association heeft de Chinese smartphonefabrikant verwijderd van de ledenlijst. De onafhankelijke stichting zegt tegen Android Authority dat het met de beslissing tegemoet komt aan de eisen van de Amerikaanse overheid. Die verbood Amerikaanse bedrijven eerder deze maand verder te handelen met Huawei. Daardoor is onder andere de toekomst van Android op Huawei-toestellen onzeker.

De beslissing van de SD Association heeft geen invloed op de huidige telefoons van het bedrijf, maar mogelijk wel op toekomstige. Bedrijven moeten samenwerken met de SD Association om de sd-standaard in toestellen te implementeren. Huawei wil zelf nog niet speculeren over de toekomst.

Het besluit hoeft niet perse een probleem voor Huawei te zijn. Het bedrijf werkt al langer aan een eigen alternatief voor micro-sd genaamd Nano Memory. Dat is een kleinere vorm van micro-sd die via het sim-slot uit te breiden is. Onder andere de Mate 20 Pro maakt gebruik van die geheugenuitbreiding.