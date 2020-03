De Huawei P40 en P40 Pro kosten 799 en 999 euro, meldt WinFuture. Naast de prijzen heeft de Duitse site ook meer renders en specificaties van de toestellen online gezet. Er komt nog een topmodel boven de P40 Pro, daarvan is de prijs nog niet bekend.

Uit de berichtgeving van WinFuture blijkt dat de P40 Pro een resolutie van 2640x1200 pixels krijgt en dat het 6,58"-scherm een verversingssnelheid van 90Hz heeft. De P40 moet het doen met een 6,1"-scherm met 2340x1080 pixels. Een verversingssnelheid wordt niet genoemd bij dit model, wat lijkt te duiden op een regulier 60Hz-scherm. De P40 Pro heeft sterk gebogen schermranden, bij de P40 is het scherm vlak en is allen het glas afgerond.

Veel informatie over de P40-serie verscheen al in de afgelopen weken, maar nu lijken alle specificaties op straat te liggen. De toestellen krijgen 8GB ram en 128GB flashopslag. Van de P40 Pro is er ook een versie met 256GB opslag. De opslag is uit te breiden met Nano Memory Card 2-geheugenkaartjes, een eigen formaat van Huawei.

Volgens WinFuture kan de P40 snelladen met maximaal 22,5W, dat is minder dan de 27W volgens een eerder gerucht. De P40 Pro kan snelladen met 40W en heeft ook ondersteuning voor draadloos laden. Details over de camera's waren eerder al bevestigd. De smartphones worden geleverd met Emui 10 op basis van Android 10, zonder Google-diensten.

De officiële aankondiging van de Huawei P40-serie wordt donderdag verwacht. Naast de P40 Pro en P40 komt er ook een duurder topmodel met meer camera's. Die staat al een render die is verschenen. De exacte details en de prijs van dat toestel zijn nog niet bekend.