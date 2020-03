Oppo begint Nederlandse webwinkel

Oppo heeft een bètaversie van een eigen Nederlandse webwinkel online gezet. Tot nu toe verwees de De Chinese smartphonefabrikant vanaf zijn Nederlandse site door naar winkels en providers. De webshop bevat nog niet alle nieuwe smartphones van het merk.

Oppo is sinds 2018 actief in Nederland en smartphones zijn verkrijgbaar via providers, winkels en enkele webshops. Nu komt de fabrikant met een eigen webwinkel. Op dit moment staan daar onder andere de Reno2- en A-serie modellen in. De nieuwe Find X2-modellen, die Oppo begin deze maand aankondigde, zijn nog niet in de webshop te vinden. Ook de Find X van vorig jaar staat niet in de winkel. Dat toestel is bij andere webshops nog wel te koop.

Een woordvoerder van Oppo Nederland zegt tegen Androidworld dat de winkel voor nu een bètatest is, maar het bedrijf is van plan om het assortiment uit te breiden met meer Oppo-producten. Naast smartphones wil de fabrikant ook accessoires als hoesjes en 'toekomstige iot-producten' via de shop aanbieden.

Vorig jaar opende ook Honor eigen Nederlandse webshop en Realme begon met het verzenden naar Nederland vanuit zijn Europese webwinkel. OnePlus was een van de eerste Chinese fabrikanten met een webwinkel in Nederland.