Consumentenbond: koop geen elektronica bij webwinkels buiten EU

De Consumentenbond adviseert mensen om geen apparaten die op stroom werken aan te schaffen bij webwinkels buiten Europa. Volgens de bond zijn er onverantwoorde risico’s op onder andere brandgevaar.

De Consumentenbond raadt consumenten aan om bij internetshoppen elektronica van een Europese winkel van een Europese fabrikant te kopen. De bond adviseert alleen elektronica te kopen waarbij op de verpakking staat door wie het geproduceerd is en te letten op keurmerken zoals die van het Duitse GS, TV-Rheinland of de Britse standaard BS. Ook is het advies geen elektronica zonder CE-merk aan te schaffen.

De bond wijst bij het advies op onderzoek van het Britse Wich? van vorig jaar, waarbij een groot aantal merkloze usb-laders, reisadapters en powerbanks, gekocht bij AliExpress, Amazon Marketplace, eBay en Wish, niet door de test kwamen. Acht van de twaalf usb-laders bevatten onderdelen van slechte kwaliteit, Elf van de twaalf reisadapters kwamen niet door de veiligheidstests en vier van de negen powerbanks kregen een onvoldoende, vanwege verhoogd risico op oververhitting.

Het advies is onderdeel van een campagne om consumenten bewust te maken dat spullen die ze online buiten de EU kopen, vaak van aanbieders afkomstig zijn die zich niet aan de Europese regels houden. De campagne omvat tests van 250 producten, uitgevoerd door zes Europese consumentenorganisaties, in de categorieën kinderproducten, elektronica en diversen, waaronder cosmetica, sieraden en tandenbleekmiddelen. De bestellingen plaatsten ze bij webwinkels, zoals AliExpress, Wish, Amazon, Light in the Box en eBay. Met 165 van de producten bleek iets mis, volgens de bond, waarbij het zou gaan om de aanwezigheid van schadelijke stoffen of onverantwoorde risico's, zoals oververhitting of het geven van een schok.